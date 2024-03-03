Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını verdi - Son Dakika
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Yerel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden bin 600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.

03.03.2024 15:38  Güncelleme: 16:03
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden bin 600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Runtalya, Başkan Böcek'in ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in çaldığı kornayla birlikte Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı. Maratona, 52 ülkeden bin 600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu kayıt yaptırdı. Sporcularla birlikte starttaki yerini alan Böcek, "Atamızın izinde koşacağız, koşmaya da devam edeceğiz" dedi.

7'den 77'ye sporcuların katılım sağladığı maratonda ellerinde barış, dostluk ve savaş karşıtı söylemlerin yer aldığı dövizlerle koşan sporcular renkli görüntüler oluşturdu. Maratonda 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (Runtalya) ile 2 ve 5 bin metre Fetih Yarışları koşuldu. Etkinlik kapsamında, Tekerlekli Sandalye Maratonu da yapıldı.

ÖDÜLLERİ VALİ ŞAHİN VE BAŞKAN BÖCEK VERDİ

42 bin metre maratonda erkeklerde ilk üç dereceyi elde eden Akil Samir, Yousuf İbrahim ve Dean Sauthoff ödüllerini Vali Husu Şahin'in elinden alırken, kadınlarda birinci olan Maria Kolpakova, ikinci olan Homeria Barzeger ve üçüncülüğü elde eden Olga Luferenko'ya ödülleri de Başkan Böcek tarafından verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19. Antalya Maratonu Runtalya\'nın startını verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını verdi - Son Dakika
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