Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nin 'Sevda Türküleri Konseri'ne katıldı - Son Dakika
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Yerel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nin 'Sevda Türküleri Konseri'ne katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti\'nin \'Sevda Türküleri Konseri\'ne katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği (THM) İcra Heyeti'nin 'Sevda Türküleri Konseri'ne katıldı. Konser, Şef Tuğça Uşaklı yönetiminde sahneye çıkan Ritim Grubu'nun performansı ile başladı. Daha sonra Şef Yiğit Aktı yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti sahne aldı. Konuk Sanatçı Özlem Özdemir de sesiyle ve seslendirdiği türkülerle konsere renk kattı. Başkan Böcek, konservatuvarın konseriyle programına ara vererek sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

23.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:29
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği (THM) İcra Heyeti'nin 'Sevda Türküleri Konseri'ne katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sevda Türküleri Konseri ile müzikseverlerle buluştu. Konser, Şef Tuğça Uşaklı yönetiminde sahneye çıkan Ritim Grubu'nun performansı ile başladı. Daha sonra Şef Yiğit Aktı yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti sahne aldı. Konuk Sanatçı Özlem Özdemir de sesiyle ve seslendirdiği türkülerle konsere renk kattı.

Yoğun programına konservatuvarın konseriyle ara veren Başkan Böcek; Şef Yiğit Aktı, Şef Yardımcısı Veli Pepe, 50 yıllık korist 81 yaşındaki Adem Ölçer, Çalgı Grubu Şefi Oğuz Paksoy, Ritim Grubu Şefi Tuğça Uşaklı ve Konuk Sanatçı Özlem Özdemir'e çiçek ve plaket takdim etti.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın birçok başarılı çalışmaya imza attığını söyleyen Böcek, şunları dile getirdi:

"Sanata ve sanatçıya değer veren anlayışımızla konservatuvarımızı da elimizden geldiğince desteklemeye gayret gösterdik. Konservatuvarımıza gönül veren, emek veren sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu gece burada olmaktan son derece memnuniyet duydum. 5 yıl süre içerisinde her şeye rağmen çok da güzel şeyler de yaptık sizlerle beraber. Bundan sonra yine sizlerle beraber azimle gururla bir 5 yıl daha nasip olursa daha aydınlık, daha özgürce yaşayacağımız daha güzel günlerde buluşacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nin 'Sevda Türküleri Konseri'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nin 'Sevda Türküleri Konseri'ne katıldı - Son Dakika
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