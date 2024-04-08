Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Ramazan Bayramı'nı Kutladı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Birlik ve beraberlikten, barış ve mutluluktan yana tüm değerlerimizi koruduğumuz, sevgi ve saygıyı el birliğiyle çoğalttığımız nice bayramlar dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı kutlarım. Bayramın size, ailenize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur, barış dolu güzel günler getirmesini dilerim" dedi.

Başkan Böcek, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı yayımladığı bir mesajla kutladı. Böcek'in mesajı şöyle:

"Sevgili hemşerilerim, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde geçirdiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın size ailenize, sağlık, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Bu yıl da yan yana, el ele, gönül gönüle vererek Ramazan ayının maneviyatını birlikte paylaştık. Mobil Aşevi'mizle mahallelerimizde yaptığımız iftar ikramlarımızla yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutmaya çalıştık. Karaalioğlu Parkı'ndaki Geleneksel Ramazan Etkinlikleri'miz ile eski Ramazanları yaşatmaya çalıştık. Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiğimiz Ramazan Ayı'nı geride bırakırken şimdi de aynı güzel duygularla Ramazan Bayramı'mızı kutlayacağız.

Bayramlar bizi biz yapan en özel ve anlamlı günlerdir. Bayramlar küslükleri unuttuğumuz, birbirimize kenetlenerek bir ve beraber olduğumuz zamanlardır. Baharın en güzel günlerinin yaşandığı şu günlerde siz değerli hemşerilerimin de bu duygu ve düşüncelerle aileniz ve tüm sevdiklerinizle huzur ve neşe dolu bir bayram geçirmeniz en büyük dileğimdir. Antalyalı hemşehrilerimizin bayram coşkusunu doya doya yaşayabilmesi, sevdikleriyle buluşabilmesi, aileleriyle keyifle vakit geçirebilmesi için bayram geleneğimizden vazgeçmedik. Bu bayramda da 3 gün boyunca resmi plakalı otobüslerimiz, Antray ve nostalji tramvayımız ücretsiz olacak. Antalyalı hemşerilerimizin ve bayram tatili münasebetiyle şehrimize gelen misafirlerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimizle görev başında olacağız.

Tüm hemşehrilerimin aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutluluk içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum. Birlik ve beraberlikten, barış ve mutluluktan yana tüm değerlerimizi koruduğumuz, sevgi ve saygıyı el birliğiyle çoğalttığımız nice bayramlar dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı kutlarım. Bayramın size, ailenize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur, barış dolu güzel günler getirmesini dilerim. Daha nice bayramlarda hep beraber olmak dileğiyle iyi bayramlar Antalya'm."