Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Şahin\'i ziyaret etti

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk protokol ziyaretini, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e gerçekleştirdi. Vali Şahin, Başkan Böcek'e görevinin ikinci döneminde başarılar dilerken, Başkan Böcek de Antalya için azimle, gururla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti. Nezaketinden dolayı Başkan Böcek'e teşekkür eden Vali Şahin,hayırlı olsun dileğinde bulundu. Vali Şahin, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ikinci döneminizde, Antalya'ya hizmet için çalıştığınız süre zarfında, bizler de sizlerle birlikte bu hizmetlere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Muhittin Böcek de ikinci dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk ziyaretine Antalya Valiliği ile başlamak istediğini belirterek, "Başta siz olmak üzere tüm kurum kuruluşlarla, 19 ilçe belediye başkanı arkadaşımla Antalya'mız için ayrımız gayrımız olmadan hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.