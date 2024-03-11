Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İsrail ile kardeş şehir protokolünü sonlandırdı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İsrail ile kardeş şehir protokolünü sonlandırdı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İsrail ile kardeş şehir protokolünü sonlandırdı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısında, İsrail'in Bat-Yam Şehri ile Antalya arasında yapılan kardeş şehir protokolü meclis üyelerinin oybirliği ile sonlandırıldı. Başkan Muhittin Böcek, 5 yıl boyunca Antalya için çalışan ve çalışmalarına destek ve katkı koyan meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

11.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısında, İsrail'in Bat-Yam Şehri ile Antalya arasında yapılan kardeş şehir protokolü meclis üyelerinin oybirliği ile sonlandırıldı. Başkan Muhittin Böcek, 5 yıl boyunca Antalya için çalışan ve çalışmalarına destek ve katkı koyan meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Başkan Muhittin Böcek başkanlığında, 115 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Grup sözcülerinin gündem konuşmalarını yaptığı toplantıda 11 Ay'ın sultanı Ramazan'ın birlik, beraberlik, bolluk ve bereket getirmesi dileklerinde bulunuldu. 5 yıl boyunca Antalya'ya hizmet etmek için çalışan meclis üyeleri, yeni dönemde çalışacak meclis üyelerine de başarılar diledi.

"Kardeş şehir protokolü sonlandırıldı"

Meclis toplantısında, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İsrail'in Bat-Yam şehri arasında yapılan kardeş şehir protokolü ile ilgili anlamlı bir karar alındı. Buna göre, Antalya Büyükşehir Meclisi'nin, 26 Kasım 1997 yılında yaptığı protokolle, Antalya ile İsrail'in Bat- Yam şehriyle kardeş şehir ilişkisini kapsayan protokol sonlandırıldı. Kararda protokolün "Tüm dünyanın şahitliğinde İsrail'in Filistin Halkı'na yönelik devam eden insanlık dışı saldırıları sebebiyle sonlandırılması kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Protokolün sonlandırılması kararı meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısının sonunda Başkan Muhittin Böcek, 5 yıl boyunca Antalya'ya hizmet ederek, destek ve katkı koyan meclis üyelerine plaket takdim etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İsrail ile kardeş şehir protokolünü sonlandırdı - Son Dakika

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