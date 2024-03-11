Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İsrail ile 'kardeş şehir' protokolünü sonlandırdı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İsrail ile 'kardeş şehir' protokolünü sonlandırdı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İsrail ile \'kardeş şehir\' protokolünü sonlandırdı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, İsrail'in Bat-Yam şehri ile olan 'kardeş şehir' protokolünü oy birliğiyle sonlandırdı. Karar, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sebebiyle alındı.

11.03.2024 17:49  Güncelleme: 17:54
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İsrail'in Bat-Yam şehri ile Antalya arasında devam eden 'kardeş şehir' protokolü oy birliği ile sonlandırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Muhittin Böcek'in yönetiminde 115 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı. Grup sözcülerinin gündem konuşmalarını yaptığı toplantıda, Ramazan'ın birlik, beraberlik, bolluk ve bereket getirmesi dileklerinde bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Meclisi'nde, 26 Kasım 1997 tarihinde Antalya ile İsrail'in Bat-Yam şehri arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün sonlandırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Kararda, "Tüm dünyanın şahitliğinde İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden insanlık dışı saldırıları sebebiyle sonlandırılması kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

5 yıl boyunca Antalya'ya hizmet etmek için çalışan Meclis üyeleri, yeni dönemde çalışacak Meclis üyelerine de başarılar diledi. Başkan Böcek, 5 yıl boyunca Antalya için çalışan ve çalışmalarına destek ve katkı koyan Meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: ANKA

Filistin, Antalya, İsrail, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İsrail ile 'kardeş şehir' protokolünü sonlandırdı - Son Dakika

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