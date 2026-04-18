Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Antalya Büyükşehir Belediyesine iki ödül - Son Dakika
Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Antalya Büyükşehir Belediyesine iki ödül

Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması\'nda Antalya Büyükşehir Belediyesine iki ödül
18.04.2026 21:26  Güncelleme: 21:27
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda 'Orman Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Projesi' ve 'Dirençli İlk Yeşil Alan Modeli: Konyaaltı Sahili 2. Etap Projesi' ile iki ödül kazandı. Başkan Vekili Büşra Özdemir, başarılarının kent yaşamına katkı sağlama amacıyla kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'ndan iki ödülle döndü. Büyükşehir Belediyesi, "Dirençli İlk Yeşil Alan Modeli: Konyaaltı Sahili 2. Etap Projesi" ile Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama kategorisinde; "Orman Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Projesi" ile Çevre Koruma ve Altyapı kategorisinde Dr. Burhanettin Onat Anı Ödülü'ne layık görüldü.

Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) belediye hizmetlerinin niteliğinin artırılması, kentlilik bilincinin güçlendirilmesi ve belediye projelerinin desteklenmesi amacıyla bu yıl Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın 10'uncusunu gerçekleştirdi.

10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda 5 kategoride 22 farklı belediyeden 72 proje değerlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları Kategorisinde 'Orman Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Projesi' ile Burhanettin Onat Anı Ödülüne, Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri Kategorisinde 'İklime Dirençli İlk Yeşil alan Modeli; Konyaaltı Sahili 2.Etap Projesi' ile ödüle layık görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, ödülü CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın elinden aldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, iki ödül almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kentimizi daha dirençli, daha yaşanabilir hale getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Özdemir, emeğin değer bulduğu ve yerel yönetim anlayışının geleceğe taşındığı bir tören olduğunu belirterek, "Bizler, şehirlerimizin sokaklarında, mahallelerinde, vatandaşlarımızın günlük hayatına doğrudan temas eden hizmetleri üretiyoruz. Bu yüzden diyoruz ki, belediyecilik sadece taş üstüne taş koymak, yol yapmak ya da altyapı kurmak değildir. Belediyecilik, bir şehrin ruhuna dokunmaktır. İnsanın yaşam kalitesini yükseltmek, o şehrin kimliğini koruyarak yarınlara miras bırakmaktır. Bu ödüle emek verenler kadar bunu görüp değerlendiren jüride çok kıymetli. Hepinize emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve en çokta Muhittin Başkanımız adına alıyorum" dedi. - ANTALYA

Son Dakika Yerel Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Antalya Büyükşehir Belediyesine iki ödül - Son Dakika

SON DAKİKA: Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Antalya Büyükşehir Belediyesine iki ödül - Son Dakika
