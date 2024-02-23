Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine çorba ikram ediyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine çorba ikram ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine çorba ikram ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine hafta içi her gün çorba ikramında bulunuyor. Ayrıca, perşembe günleri de hal esnafı ve çalışanlarına çorba ikramı devam edecek.

23.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:12
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine, hafta içi her gün çorba ikram etmeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geleneksel hale getirdiği çorba ikramını bu yıl da sürdürüyor. Büyükşehir'in Alanya Aşevi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine hafta içi her gün çorba ikramında bulunuyor. Pazartesi gününden itibaren kampüs girişinde kurulan stantta öğrenciler, ikram edilen çorbalarını içiyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin hafta içi her gün üniversite öğrencilerine, perşembe günleri de hal esnafı ve çalışanlarına çorba ikramı devam edecek.

Kaynak: ANKA

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