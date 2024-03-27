Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya\'da toplu taşıma araçlarıyla hizmet vermeye başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da büyük toplu taşıma araçlarının ulaşmakta zorlandığı kırsal bölgelerde, vatandaş mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 6 adet toplu taşıma aracı ile hizmet vermeye başladı. Halk otobüslerinin sefer yapamadığı mahallelere midibüslerle ulaşım sağlanacak.
Vatandaşların ilçe merkezine ulaşımını kolaylaştırmak ve yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından Alanya'ya 6 midibüs tahsis edildi. İlçeye gelen araçlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi denetiminde Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi sistemine entegre bir biçimde çalışacak. Özellikle kent merkezinde ve kırsal mahallelerde vatandaşların işe, öğrencilerin de okula gidiş ve dönüş saatleri başta olmak üzere talebe göre midibüslerin çalışma programı belirlenecek. 'Kent Kart' sisteminin takılmasıyla birlikte midibüsler ilçede çalışmaya başlayacak.
Yeni araçların ulaşım sistemine dahil olmasıyla ilgili Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı yetkilileri, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak ve Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Tevfik Yılmaz ile bir araya geldi. Görüşmede, vatandaş talepleri doğrultusunda çalışma programının yapılması ve sorun yaşanmaması için gereken özenin gösterilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.
Meclis Üyesi Demirci, şu bilgileri verdi:
"Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızın talebi doğrultusunda Alanya'da halk otobüslerinin gidemediği noktalara küçük ulaşım araçları konması için Başkanımız Muhittin Böcek gereken talimatları verdi. 6 tane midibüsü Alanyalıların hizmetine gönderdi. Yeni sistemle yolların fiziki koşulları nedeniyle büyük toplu taşıma araçlarının ulaşmakta zorlandığı mahallelerimizde vatandaşlarımızın ulaşım sorunu giderilmiş olacak."
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