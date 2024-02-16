Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Esnafına Çorba İkram Ediyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Esnafına Çorba İkram Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Esnafına Çorba İkram Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Toptancı Hali esnafı ve çalışanlarına çorba ikramında bulunuyor. Ayrıca, üniversite öğrencilerine de çorba ikramı yapılacak.

16.02.2024 13:10  Güncelleme: 13:13
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Toptancı Hali esnafı ve çalışanlarına çorba ikramında bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Aşevi, Alanya Toptancı Hali'nde geleneksel hale getirdiği çorba ikramını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, her hafta perşembe günleri Hal Müdürlüğü önünde kurulan stantta çorba dağıtımı yapmaya devam ediyor.

ÖĞRENCİLERE ÇORBA İKRAMI DA BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine çorba ikram edecek. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine hafta içi her gün çorba ikramında bulunulacak. 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren kampüs girişinde kurulacak stantta öğrenciler sıcak çorbalarını içebilecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Esnafına Çorba İkram Ediyor - Son Dakika
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