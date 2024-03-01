Antalya Büyükşehir Belediyesi AntTalks Etkinliği: İlber Ortaylı Antalyalılarla Buluşacak - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi AntTalks Etkinliği: İlber Ortaylı Antalyalılarla Buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi AntTalks Etkinliği: İlber Ortaylı Antalyalılarla Buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen AntTalks etkinliği kapsamında tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2 Mart Cumartesi 19.00'da AKM'de Antalyalılarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri, başta gençler olmak üzere Antalyalılarla paylaşmak için başlattığı AntTalks söyleşileri ünlü tarihçi İlber Ortaylı söyleşisi ile devam edecek.

01.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:16
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen AntTalks etkinliği kapsamında 2 Mart Cumartesi 19.00'da AKM'de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Antalyalılarla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri, başta gençler olmak üzere Antalyalılarla paylaşmak için geçtiğimiz yıl başlattığı AntTalks söyleşileri ünlü tarihçi İlber Ortaylı söyleşisi ile devam edecek. Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığının organize ettiği AntTalks söyleşileri kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da AKM Aspendos Salonu'nda Antalyalılarla buluşacak.

Türkiye'nin yetiştirdiği değerli tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği' konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tüm Antalyalıları İlber Ortaylı söyleşisine davet etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi AntTalks Etkinliği: İlber Ortaylı Antalyalılarla Buluşacak - Son Dakika

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