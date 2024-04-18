Antalya Büyükşehir Belediyesi Bal Üreticilerine Arı Kovanı Hibe Ediyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ikamet eden bal üreticilerine bin 398 adet arı kovanı hibe etti. Kadınlara da 29 hamur karma makinesi, ceviz makinesi ve salça makinesi desteği verildi.

Antalya'nın bal üretimi yapılan bölgelerinde büyük bir maliyet unsuru olan arı kovanlarını üreticilere ücretsiz olarak veren Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla da hamur karma, ceviz ve salça makinesi gibi ekipmanlar hibe ediyor.

Tarımsal üretimin ve kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla üreticiye; Akseki'de 270 arı kovanı, 4 hamur karma makinesi, Gazipaşa'da 240 arı kovanı, Manavgat'ta 138 arı kovanı, 1 hamur karma makinesi, Elmalı'da 387 arı kovanı, 15 hamur karma makinesi, 1 ceviz makinesi, 1 salça makinesi, Finike'de 84 arı kovanı, 5 hamur karma makinesi, Kaş'ta 279 arı kovanı ve 4 hamur karma makinesi hibe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık faaliyeti yaptığına dair belgesi olan ve başvuruda bulunan üreticilere kovan desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.