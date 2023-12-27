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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'deki Atıl Bina İle Çiftçilere Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'deki Atıl Bina İle Çiftçilere Destek Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'de kullanılmayan atıl durumdaki bir binayı soğuk hava deposuna dönüştürerek, Kadın Kooperatifleri ve çiftçilere destek veriyor. Binada hasat edilen soğanlı bitkiler ve çiçek soğanları soğuk hava deposunda saklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike\'deki Atıl Bina İle Çiftçilere Destek Sağlıyor
27.12.2023 - 11:03,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'de atıl durumdaki binayı soğuk hava deposuna çevirdi. Kadın Kooperatifleri ve çiftçilere hibe edilen soğanlı bitkiler ve çiçek soğanlarının hasadı yapıldıktan sonra bu depoda soğuklaması amaçlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarıma ve çiftçiye destek vermeye devam ediyor. İlçelerdeki çiftçilere yapılan destekler kapsamında, Finike'nin Arif Mahallesi'nde kullanılmayan atıl durumdaki binanın, soğuk hava deposu olarak kullanılmak üzere bakım ve tadilatı yapıldı. İklimlendirme çalışmalarının ardından bina Modern Çiçek Depolama Tesisi olarak üreticinin hizmetine sunuldu. Böylece Başkan Muhittin Böcek'in bir sözü daha yerine gelmiş oldu.

ATIL BİNA DEĞERLENDİRİLDİ

Modern Çiçek Depolama Tesisinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadın Kooperatifleri ve çiftçilere hibe edilen soğanlı bitkiler ve çiçek soğanlarının hasadı yapıldıktan sonra bu depoda soğuklaması amaçlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Nida Kalkan, "Uzun zamandır atıl durumda olan binada gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Binamız Modern Çiçek Depolama Tesisi olarak faaliyete geçecek. Amacımız özellikle Kadın Kooperatifleri olmak üzere çiftçilere destek sağlayıp, onların ürünlerini muhafaza edebilmek" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'deki Atıl Bina İle Çiftçilere Destek Sağlıyor - Son Dakika
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