Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Mama Projesi ile Bebek Gıdası Yardımı Yapıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Mama Projesi ile Bebek Gıdası Yardımı Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Mama Projesi ile Bebek Gıdası Yardımı Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, bebek gıdalarına ulaşmakta zorluk çeken ailelere yardımcı olmak amacıyla başlattığı 'Halk Mama' projesi güçlenerek büyüyor. Bini aşkın aileye her ay 6 kavanoz mama desteği sağlanıyor.

04.07.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, bebek gıdalarına ulaşmakta zorluk çeken ailelere

yardımcı olmak amacıyla başlattığı "Halk Mama" projesi güçlenerek büyüyor.

Bini aşkın aileye her ay 6 kavanoz mama desteği sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ve zaruri ihtiyaç olan ürünlere ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara yönelik başlattığı halkçı projelerden olan Halk Mama'ya talep büyüyor. İhtiyaç sahibi ailelere, bebek mamasının ücretsiz şekilde dağıtıldığı proje kapsamında farklı çeşitlerde mamalar bulunuyor. Bini aşkın aileye her ay 6 kavanoz mama desteği sağlanıyor.

Vatandaşın yükünü hafifletiyor

Vatandaşın yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirilen projede, özellikle 6-24 ay arası ek gıdaya ihtiyaç duyan çocuklar düşünüldü. 6-24 ay arasındaki çocukların sağlıklı gelişimi için önem arz eden mamalara, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yoğun bir talep var. Artan talepler sonrası mama dağıtımı sayısının arttırılması planlanıyor. Halk Mama, 19 ilçede, aylık periyotlar halinde, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşların evlerine giderek dağıtılıyor.

Başvurular devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mama projesine başvurmak isteyen ailelerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi olan antalya.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurarak, online olarak başvuru yapması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyolog ve sosyal çalışmacı olan personellerinin yapacağı inceleme sonrasında ise 6-24 aylık çocuklara her ay mama desteği sağlanıyor. Böylece çocuklar, gelişimleri için önemli olan süreci sağlıklı, besleyici ve lezzetli Halk Mamalarla geçirme imkanı buluyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Mama Projesi ile Bebek Gıdası Yardımı Yapıyor - Son Dakika

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