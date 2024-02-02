Antalya Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Yüzde 80 Zam Müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "En düşük şirket işçileri ücreti 2023 yılı Aralık ayında net 15 bin 615 TL'den net 28 bin TL'ye yükseltilerek yüzde 80 oranında artış yapıyoruz. Kadrolu işçilerimizi de kapsayan ek protokolümüzü şimdi imzalıyoruz. 23 bin 400 TL olan en düşük maaşı 40 bin TL'ye çıkarıyoruz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan 8 bin 352 işçiyi kapsayan 'Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü' imza töreni Cam Piramit'te gerçekleştirildi. Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk'un katılımıyla imzalandı.
"Varsın desinler, dinimizde onların teri soğumadan parasını ödemek boynumuzun borcudur"
İmza töreni öncesinde çalışanlara seslenen Başkan Muhittin Böcek, "31 Mart 2019 yılında 25 yıllık başarı hikayemiz emekçi alının terinin yanında olması dolayısıyla hemşehrilerim beni bağrına bastı. 99 günlük süreçte yeri geldi işçinin maaşını bile ödemeye dediler. Varsın desinler, dinimizde onların teri soğumadan parasını ödemek boynumuzun borcudur. Yardımların en iyisini yapacağımı söyledim. 5 yıllık süreç içerisinde dünyada olan salgın nedeniyle 108 gün yoğun bakımdan sonra sizlerin dualarıyla yine dimdik ayaktayım. Bir taraftan cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları, Kumluca Finike ilçelerinde yaşanan sel felaketi ve son olarak Hatay'da resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde sizler oldunuz" dedi.
Personeli ile beraber olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, "Bize destek olan olmayan herkesin emrinde olacağımızı söyledik. Çalışma arkadaşlarımın hiçbirini işten çıkarmadık, siyaset ustu davrandık. Antalya'mız için çivi çakan herkese teşekkür ederim. Antalya'ya hizmet eden sizlersiniz. Yeni bir döneme sizlerle beraber gireceğiz, aynı azim ve kararlılıkla yol yürüyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
"23 bin 400 TL olan en düşük maaşı 40 bin TL'ye çıkarıyoruz"
Konuşmasında işçilere yüzde 80 zam müjdesi veren Böcek, "Personellerimizi yüksek enflasyondan mağdur etmemek için belediye-iş sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesinde belirlenen haklara ilave olarak her artış döneminde sosyal yardım paketinde iyileştirmeler yaptık. Böylece; en düşük şirket işçileri ücreti 2023 yılı aralık ayında net 15 bin 615 TL'den net 28 bin TL'ye yükseltilerek yüzde 80 oranında artış yapıyoruz. Kadrolu işçilerimizi de kapsayan ek protokolümüzü şimdi imzalıyoruz. 23 bin 400 TL olan en düşük maaşı 40 bin TL'ye çıkarıyoruz. ASAT şirket çalışanı kardeşlerimizin yemek yardımını en üst sınıra yükseltiyoruz. Belediye şirketimiz Antalya Ulaşım AŞ'den Antalya İnsan Kaynakları AŞ'ye geçişini yapmış bulunduğumuz otobüs şoförlerimiz ile ilgili olarak toplu sözleşme görüşmeleri süresince avans olarak verdiğimiz tutarları da mahsup etmeyeceğiz. Antalya'mız için alın teri döken tüm emekçi çalışma arkadaşlarıma yaptığımız maaş artışlarının hayırlı olmasını diliyorum. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA
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