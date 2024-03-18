Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Ceyhan Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için kent merkezindeki caddelerde asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kullanım ömrünü tamamlayan Kepez'in Ceyhan Caddesi'ni sıcak asfaltla kapladı.
KONFORLU SEYAHAT EDİLEBİLECEK
Altyapı kurumlarının çalışmaları ve asfaltın zamanla deforme olması nedeniyle sürücülerin sıkıntı yaşadığı caddede Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yaklaşık 1.5 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede tamamlanan çalışmayla, Ceyhan Caddesi daha konforlu hale getirildi.
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