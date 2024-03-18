Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kınık Toptancı Hali Projesi'ni Tamamlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kınık Toptancı Hali Projesi'ni Tamamlıyor

Geniş Video İzle

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönümlük alanda üç halin tek çatı altında toplanacağı toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Proje kapsamında, kompleksin zemin iyileştirmesi ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.

18.03.2024 12:56  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönümlük alanda üç halin tek çat altında toplanacağı toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Projede, kompleksin zemin iyileştirme imalatı ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş'ın Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerini tek çatı altında toplayacak "Kınık Toptancı Hali Projesi" inşaatına hızla devam ediyor. Proje kapsamında, kompleksin zemin iyileştirmesi ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı. Çalışmaların yoğun olarak sürdüğü projede, 80 adet tüccar dükkanının kaba inşaat ve teras imalatı da bitti.

40 adet tüccar dükkanının kaba inşaatı, temel ve subasmanı tamamlanan komplekste, kat döşemelerinin kalıp demir beton imalatı ise sürüyor. Kaş bölgesinin ticaret potansiyelini artırmak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla başlatılan Kınık Toptancı Hal Kompleksi projesi tamamlandığında bölgenin ekonomisine canlılık katacak.

Üretici ve komisyoncuların her türlü ihtiyacının düşünüldüğü projede, 120 adet komisyoncu dükkanı, 136 adet tüccar ardiyesi ve 72 adet çeşitli sektörlere hizmet edecek ticari dükkan bulunuyor. Projede, yönetim ofislerinin ve toplantı odalarının bulunduğu idari bina yer alıyor. Hal kompleksi içerisinde cami ve şadırvan, 20 bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposu, 54 bin metrekare büyüklüğünde komisyoncu meydanı olacak. Sosyal donatı alanları kapsamında ise halı saha, soyunma odaları ve duş üniteleri de bulunuyor. Donatı alanlarında halı saha, soyunma odası ve duş üniteleri yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kınık Toptancı Hali Projesi\'ni Tamamlıyor
Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kınık Toptancı Hali Projesi'ni Tamamlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
12:56 Kadıköy’de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı Kadıköy'de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
11:04 Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:41 1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı +1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 13:38:58. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kınık Toptancı Hali Projesi'ni Tamamlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement