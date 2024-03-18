Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kınık Toptancı Hali Projesi\'ni Tamamlıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde 320 dönümlük alanda üç halin tek çat altında toplanacağı toptancı hal kompleksi inşa ediyor. Projede, kompleksin zemin iyileştirme imalatı ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş'ın Kınık, Ova ve Yeşilköy hallerini tek çatı altında toplayacak "Kınık Toptancı Hali Projesi" inşaatına hızla devam ediyor. Proje kapsamında, kompleksin zemin iyileştirmesi ve komisyoncu bloklarının kaba ve ince inşaat işleri tamamlandı. Çalışmaların yoğun olarak sürdüğü projede, 80 adet tüccar dükkanının kaba inşaat ve teras imalatı da bitti.

40 adet tüccar dükkanının kaba inşaatı, temel ve subasmanı tamamlanan komplekste, kat döşemelerinin kalıp demir beton imalatı ise sürüyor. Kaş bölgesinin ticaret potansiyelini artırmak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına destek olmak amacıyla başlatılan Kınık Toptancı Hal Kompleksi projesi tamamlandığında bölgenin ekonomisine canlılık katacak.

Üretici ve komisyoncuların her türlü ihtiyacının düşünüldüğü projede, 120 adet komisyoncu dükkanı, 136 adet tüccar ardiyesi ve 72 adet çeşitli sektörlere hizmet edecek ticari dükkan bulunuyor. Projede, yönetim ofislerinin ve toplantı odalarının bulunduğu idari bina yer alıyor. Hal kompleksi içerisinde cami ve şadırvan, 20 bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposu, 54 bin metrekare büyüklüğünde komisyoncu meydanı olacak. Sosyal donatı alanları kapsamında ise halı saha, soyunma odaları ve duş üniteleri de bulunuyor. Donatı alanlarında halı saha, soyunma odası ve duş üniteleri yer alıyor.