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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Caddesi'nde kurakçıl peyzaj çalışması yaptı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Caddesi'nde kurakçıl peyzaj çalışması yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin oluşturabileceği kuraklık tehlikesine karşı kurakçıl peyzaj projelerini kent genelinde yaygınlaştırıyor. Büyükşehir ekipleri, Konyaaltı Caddesi'nde kurakçıl peyzaj çalışması yaptı. Çalışma, 1000 metrekarelik bir alanı kapsayarak doğal volkanik taşlar ve modern peyzaj ekipmanları kullanılarak gerçekleştirildi. Esnaf ve vatandaşlar, yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi.

25.12.2023 - 12:54,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin oluşturabileceği kuraklık tehlikesine karşı kurakçıl peyzaj projelerini kent genelinde yaygınlaştırıyor. Büyükşehir ekipleri, Konyaaltı Caddesi'nde kurakçıl peyzaj çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehri güzelleştirmek adına yaptığı çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehrin işlek caddelerinden biri olan, Konyaaltı Caddesi'nde kurakçıl peyzaj çalışması yaptı.

1000 METREKARELİK ALANI KAPSIYOR

Antalya'ya hem yeni yeşil alanlar kazandıran hem de mevcut yeşil alanları güzelleştirmeye devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Konyaaltı Caddesi'ndeki çalışmaları yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanı kapsadı. Doğal volkanik taşlar ve modern peyzaj ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilen çalışma beğeni topladı.

AZ SU İSTEYEN UZUN ÖMÜRLÜ BİTKİLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'nde görevli Peyzaj Mimarı Teslime Yanar, "Şehrimizin en güzel ve işlek yerlerinden olan Konyaaltı Caddesi'nde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurakçıl peyzaj çalışması yaptık. Hem az su isteyen hem de uzun ömürlü bitki türlerini tercih ediyoruz. Kentimizin marka değerinin bilincindeyiz, çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

ESNAFA FAYDA SAĞLIYOR

Konyaaltı Caddesi esnafı Buse Şentürk, peyzaj çalışmalarından dolayı çok memnun olduklarını, Antalya'yı güzelleştirmek adına yapılan bu tarz çalışmaların vatandaşlar için çok önemli olduğunu belirtti. Şentürk, "İş yerimizin önü çok güzel oldu. Çevre görünümü ve müşteriler için güzel bir görüntü sağlıyor. Şehrimiz önemli bir turist şehri. Güzel görünmesi önemli. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Caddesi\'nde kurakçıl peyzaj çalışması yaptı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Caddesi'nde kurakçıl peyzaj çalışması yaptı - Son Dakika
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