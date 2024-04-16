Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ın içme suyu sorununu çözdü - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ın içme suyu sorununu çözdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat\'ın içme suyu sorununu çözdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın Yukarıışıklar Mahallesi'nin yıllardır devam eden içme suyu sorununu yeni hat ve depolar yaparak çözdü.

16.04.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın Yukarıışıklar Mahallesi'nin içme suyu sorununu yeni hat ve depolar yaparak çözdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat Yukarıışıklar Mahallesi'nin yıllardır devam eden su sorununa neşteri vurdu. ASAT ekipleri, yetersiz gelen cazibeli su kaynağına alternatif yeni hat ve depolar yaparak, uzun süredir su sıkıntısı yaşayan mahallenin sorununu çözüme kavuşturdu.

Şelale su temin bölgesinden Yukarıışıklar Mahallesi'ne 13 kilometrelik çelik boru ve 2.1 kilometrelik hdpe boru ile yapılan yeni su hattı, yeni yapılan 100 tonluk ve 75 tonluk depolara ulaştırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ın içme suyu sorununu çözdü - Son Dakika

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