Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mezarlıklarda Kabir Ziyareti Yapanlara Çiçek Dağıttı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'daki mezarlıklarda Ramazan Bayramı arifesinde kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlara çiçek dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda yoğun mesai yaptı. Ekipler, vatandaşların yoğunlukla ziyaret ettiği merkezdeki mezarlıklar başta olmak üzere birçok mezarlıkta temizlik çalışması yaptı. Bakım ve onarım çalışmalarının da yapıldığı mezarlıklar ekipler tarafından ziyarete hazır hale getirildi. Diğer yandan merkezi mezarlıkları ziyarete gelen vatandaşlara çiçek verildi. Çiçekleri alan vatandaşlar kabirlere dikerek dua etti. - ANTALYA