Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden 68 Üreticiye 2061 Çuval Süt Yemi Desteği

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Süt Yem" projesi kapsamında Elmalı, Korkuteli, Konyaaltı ve Döşemealtı'nda 68 üreticiye 2 bin 61 çuval süt yemi desteği verildi. Daha önce iki ayda bir alınan süt yemi destek başvuruları da ayda bir olarak güncellendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından artan üretim girdi maliyetlerine yetişemeyen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği devam ediyor.

Başkan Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan Süt Yem projesi kapsamında Elmalı'nın Salur, Yuva, Zümrütova ve Tekke mahalleleri başta olmak üzere 23 üreticiye toplam 700 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu. Korkuteli'nde 41 yetiştiriciye toplam bin 259 çuval süt yemi desteği yapıldı. Konyaaltı'nda 3 üreticiye 42 çuval, Döşemealtı'nda da 1 üreticiye 60 çuval yem desteği verildi. Projede, 1 ila 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere yıl boyunca hayvan başına 300 kilo yem desteği verilmeye devam edilecek.

İki ayda bir verilen süt yemi desteği ise ayda bire indirildi.