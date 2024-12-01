Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Asfalt Çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın Sarıcasu ve Hacıveliler mahallelerinde alt yapı çalışmasında bozulan yolları asfaltladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ilçelerde hem alt yapı eksiklerini tamamlıyor hem de çalışmalar sırasında bozulan yolları asfaltlıyor. Kumluca'da alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışması gerçekleştirildi. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından, daha önce kanalizasyon hattı döşemesi nedeniyle tahrip olan Yalancılar Mevkii'ndeki 800 metrelik yol, sıcak asfaltla kaplanarak modern ve dayanıklı hale getirildi.

Bozuk yollar yenilendi

Sarıcasu Mahalle Muhtarı Levent Solmaz, kanalizasyon sorununun çözüme kavuşmasından ve bozuk yolların yenilenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Solmaz, "Tozlu ve bozuk yollardan kurtulduk. Mahallemiz çok daha güzel bir görünüme kavuştu. Bu hizmetlerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Köprü ve bağlantı yollarına asfalt

İlçelerde modern altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ASAT Genel Müdürlüğü, Hacıveliler Köprüsü'nde de altyapı ve sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Hacıveliler, Salur, Çayiçi, Yenikışla, Karacaören ve Çaltı mahallelerine geçişin sağlandığı Hacıveliler Köprüsü'nün yenilenmesinin ardından mevcut şebeke hattı yenilenerek su iletim sistemi daha verimli hale getirildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt uygulamasıyla köprü ve bağlantılı yolları daha dayanıklı ve konforlu bir hale getirildi. - ANTALYA