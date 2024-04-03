Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu\'nda Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

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Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında özel bireylere anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve bu alandaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla belirlenen 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bireyler için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Fidan dikip can suyu verdiler

Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde fidan diken öğrenciler gün boyunca farklı etkinliklerle muhteşem bir gün geçirdi. Özel bireyler, fidanlara can suyu verdi. Fidan dikiminden sonra bireyler, bocce oyunu ile hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi. - ANTALYA