Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri Engelliler Haftası\'nda Eğlendi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında hazırladıkları gösteri ile gönüllerince eğlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nı çok özel etkinliklerle kutladı. İlk olarak engelli bireylere yönelik sportif etkinlikler gerçekleştirildi. Basketbol, halat çekme, masa tenisi, yüz boyama ve ebru sanatı gibi etkinliklerde engelli bireyler gönüllerince eğlendi. Öğrencilerin coşkusuna aileler de eşlik etti.

Gönüllerince eğlendiler

Özel bireylerin hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı. Öğrencilerin müzik konseri ise ailelerden alkış aldı. Gösterilerin sonunda ise engelli bireyler müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Özel bireyleri bu gösterisinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Antalya Sakatlar Derneği Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Karavural da yalnız bırakmadı. - ANTALYA