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Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Afet Farkındalık Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Afet Farkındalık Eğitimi Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, personelinin bilinçlenmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla belediye hizmet binasında afet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, tehlike-risk kavramları, afete dönüşebilen tehlikeler, afet planlaması ve deprem çantasının hazırlanması gibi konular ele alındı.

02.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:29
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmet binasında, personeline, afetler konusunda farkındalık eğitimi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, personelinin bilinçlenmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması adına yaptığı personel eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda, personele "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

DEPREM ÇANTASININ ÖNEMİ

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürü Jeoloji Yüksek Mühendisi Şahap Engin Deniz tarafından verilen eğitimde; tehlike-risk kavramları, afete dönüşebilen tehlikeler, yapısal olmayan risklerin azaltılması, afet planlaması, afetler sırasında ve sonrasında uygulanması gereken davranış şekilleri hakkında bilgiler verildi. Deprem çantası hazırlamanın önemine de değinilen eğitimde, deprem çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Afet Farkındalık Eğitimi Verdi
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Afet Farkındalık Eğitimi Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Afet Farkındalık Eğitimi Verdi - Son Dakika
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