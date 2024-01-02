Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Afet Farkındalık Eğitimi Verdi

Milyonlarca kez izlendi! İşte Jürgen Klopp\'un maç sonuna damga vuran o anları

Memur ve emekli zammı için nefesler tutuldu! İşte masadaki en güçlü rakam

Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmet binasında, personeline, afetler konusunda farkındalık eğitimi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, personelinin bilinçlenmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması adına yaptığı personel eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda, personele "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

DEPREM ÇANTASININ ÖNEMİ

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürü Jeoloji Yüksek Mühendisi Şahap Engin Deniz tarafından verilen eğitimde; tehlike-risk kavramları, afete dönüşebilen tehlikeler, yapısal olmayan risklerin azaltılması, afet planlaması, afetler sırasında ve sonrasında uygulanması gereken davranış şekilleri hakkında bilgiler verildi. Deprem çantası hazırlamanın önemine de değinilen eğitimde, deprem çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.