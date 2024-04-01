Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı Boyunca İftar İkramlarına Devam Ediyor

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Ramazan ayı boyunca Antalya'nın farklı noktalarında verdiği iftar ikramları devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın önem kazandığı Ramazan ayında, Antalyalılarla olan dayanışmanın artması adına her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemekleri devam ediyor. Ramazan ayının büyük bir kısmı geride kalırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın birçok farklı noktasında Mobil Aşevi Tırıyla ve sabit olarak da Karaalioğlu Parkı'nda bulunan Atatürk Spor Salonu'nda iftar yemeği ikram ediyor.

Mahallelerde yemek dağıtımı

"İftarda Mahallenizdeyiz" sloganıyla kent merkezindeki mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapan Mobil Aşevi Tırı, son olarak Kepez ilçesine bağlı Yükseliş Mahallesi'ndeydi. Yükseliş Mahallesi'nde yapılan yemek dağıtımında yaklaşık bin 500 kişiye dört çeşit yemek dağıtımı yapıldı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yemek ikramında da her gün bin 200 kişiye 4 çeşit yemek dağıtımı yapılıyor. İftar yemeği ikramları, Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek. - ANTALYA