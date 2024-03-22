Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Mahallelerde İftar Yemeği Dağıtıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Mobil Aşevi Tırı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımını devam ediyor. Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlenen etkinlikler ve Ramazan çarşısı da yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve paylaşmanın öneminin arttığı Ramazan ayında "İftarda Mahallenizdeyiz" sloganıyla kent merkezindeki mahallelerde iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na ait Mobil Aşevi, Ramazan ayı sürecinde Antalya'nın farklı mahallelerinde sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Mobil Aşevi, son olarak Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

İftar yemeği Büyükşehirden

Mobil Aşevi Tırı Göçerler Mahallesi'nde yapılan yemek dağıtımında yaklaşık 1500 kişiye dört çeşit yemek ikram etti. Vatandaşlar, iftar öncesi yemeklerini alarak evlerinde iftar saatini beklerken Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.

Kars-Ardahan-Iğdırlılar gecesi

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkı içerisinde her akşam farklı etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen Kars- Ardahan- Iğdırlılar gecesinden önce çocuklar için sihirbaz gösterisi düzenlendi. Çocuklara büyük keyif yaşatan gösterinin ardından Kars- Ardahan-Iğdır Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Latif Asker sahne aldı. Ardından Şehzade Dans Tiyatrosu gösterisi beğeniyle izlendi. Gece Selami Duman'ın verdiği muhteşem konserle gece sona erdi.

İsmail YK ve Resul Dindar sahne alacak

Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri, bu akşam düzenlenecek Sivaslılar gecesinde İsmail YK'nın konseri ile devam edecek. 23 Mart Cumartesi akşam ünlü sanatçı Resul Dindar Karadenizliler gecesi ile Antalyalılarla buluşacak. - ANTALYA