Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara Sıcak Yemek İkram Ediyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın arttığı artığı Ramazan ayı boyunca Atatürk Spor Salonu'nda iftar saatinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın arttığı Ramazan ayında Antalya'nın farklı noktalarında sıcak yemek dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi Atatürk Spor Salonu'nda Ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftar saatinde sıcak yemek ikramında bulunuyor. Atatürk Spor Salonu'nda her gün bin 200 kişilik yemek dağıtılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar sofralarında her gün 4 çeşit yemek ikram ediliyor.

Alanya ve Manavgat'ta iftar sofrası

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Ramazan ayı boyunca Manavgat ve Alanya'da da vatandaşlara iftar sofrası kuruyor. Alanya Nüfus Müdürlüğü karşısındaki Hacımemişler Camii önü ve Manavgat Sarılar Mahallesi Ece Düğün Salonu'nda her akşam vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi de her gün Antalya'nın farklı mahallelerinde sıcak yemek dağıtıyor.

Enver Çatal sahne aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ayın sultanı Ramazan'da Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlediği Ramazan etkinlikleriyle Ramazan nostaljisi yaşatıyor. Ramazan etkinlikleri bünyesinde Türk Halk Müziği Sanatçısı Enver Çatal, Antalyalılarla buluştu. Enver Çatal, söylediği türkülerle vatandaşlara keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı. - ANTALYA