Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri bu akşam Karaalioğlu Parkı'nda başlıyor. Etkinlik kapsamında kurulan Ramazan çarşısında da vatandaşlar, alışverişten yeme-içmeye, gıdadan giyim ve hediyelik eşyaya her türlü ihtiyacını karşılayabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Ramazan ayında Karaalioğlu Parkı içerisinde 30 gün boyunca düzenlenecek etkinlikler, bu akşam saat 21.30'da Kuran-ı Kerim tilaveti ve Tasavvuf Müziği konseri ile başlıyor. Etkinlikler kapsamında her akşam 20.45'te Hacivat-Karagöz, orta oyunu gösterileri yapılacak.

Ramazan ayı sonuna kadar her akşam saat 21.30'da Ramazan sohbetleri, tasavvuf müziği konserleri, hemşehri geceleri, yerel sanatçılar ve ünlü sanatçılar Antalyalılarla buluşacak.

RAMAZAN ÇARŞISI KURULACAK

Antalyalılar için düzenlenecek etkinlikler kapsamında 30 gün boyunca Karaalioğlu Parkı içerisinde Ramazan çarşısı da kuruluyor. Vatandaşlar Ramazan çarşısında alışverişten yeme-içmeye, gıdadan giyim ve hediyelik eşyaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan etkinliklerine tüm hemşerilerini davet etti.