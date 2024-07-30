Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'teki Yangın Sonrası Mağdur Üreticilere Yardım Edecek - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'teki Yangın Sonrası Mağdur Üreticilere Yardım Edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik\'teki Yangın Sonrası Mağdur Üreticilere Yardım Edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Yumaklar Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası zarar gören üreticilere yardım etmek için harekete geçti. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hasar tespiti yapmak ve ihtiyaçları belirlemek amacıyla bölgede çalışmalara başladı.

30.07.2024 12:43  Güncelleme: 12:47
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'in Yumaklar Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası yaraları sarmak için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangından etkilenen evler ve seralarda hasar tespiti yapmak için incelemelerde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Yumaklar Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonucu mağdur olan üreticilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli yardımların yapılabilmesi için çalışmalara başladı. Yangında zarar gören vatandaşlara destek olmak için hızla harekete geçen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede ön hasar tespit çalışması yaptı.

Yangın bölgesinde hasar tespiti başlatıldı

Büyükşehir ekipleri, üreticilerin kayıplarını telafi etmek için yangın bölgesinde zarar gören vatandaşları dinledi. Ekipler, zarar gören tarım alanlarında hasar tespiti gerçekleştirdi. Yangında evi, kümes hayvanları, hayvan yemleri ve seraları zarar gören üreticiler kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Bakanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'teki Yangın Sonrası Mağdur Üreticilere Yardım Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'teki Yangın Sonrası Mağdur Üreticilere Yardım Edecek - Son Dakika
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