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Antalya Büyükşehir Belediyesi Sömestir Tatili Çocuk Tiyatro Şenliği - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Sömestir Tatili Çocuk Tiyatro Şenliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sömestir tatilinde çocukları tiyatroyla buluşturuyor. 20-28 Ocak tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan şenlikte, çocuklar 9 farklı oyunu izleme fırsatı bulacak. Oyunları izlemek isteyenlerin rezervasyon yapması gerekmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sömestir Tatili Çocuk Tiyatro Şenliği
16.01.2024 - 12:58,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı sömestir tatilinde çocukları tiyatroyla buluşturuyor. 20-28 Ocak günleri arasında birbirinden eğlenceli 9 farklı oyun, 2 farklı sahnede çocuklarla buluşacak.

Antalyalı çocuklar, tiyatro oyunlarıyla keyifli bir sömestir tatili geçirecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara armağanı olan Sömestir Tatili Çocuk Tiyatro Şenliği 20-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. 13.00 ve 15.00'te iki farklı seansta Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle Kültür Merkezi'nde birbirinden renkli ve eğlenceli çocuk oyunları ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

REZERVASYON İLE İZLENEBİLECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz Sömestir Tatili Çocuk Tiyatro Şenliği kapsamında Aktif Yaşlı Merkezi; Keloğlan'ın Sihirli Kitabı, Antre Sahne; Bir Yaz Günü Şarkısı, Yırtık Pırtık, Hansel ve Gretel'in Eğlenceli Hikayesi, Kırmızı Başlıklının Hikayesi, Beyoğlu Sanat Topluluğu; İki Şaşkın Kafadar ve Mikrop, Kırmızı Kalem Sanat Akademisi ise Sandığın Büyüsü ve müzikli danslı çocuk oyunu olan Kardan Adam ve Maya ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Oyunları izlemek isteyenlerin, 'www.antalya.bel.tr' adresinden rezervasyon yapmaları gerekiyor. Oyunlar, 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 farklı seansta seyirciyle buluşacak.

Kaynak: ANKA
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