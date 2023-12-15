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Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma esnafına yeni destek sağlıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma esnafına yeni destek sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşıma esnafına mazot desteği yerine kilometre ve yolcu sayısına göre ücret verilmesine karar verdi. 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek kararla, çalışmayan toplu taşıma araçlarının faaliyete geçmesi ve ulaşımın rahatlaması bekleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma esnafına yeni destek sağlıyor
15.12.2023 - 17:18,
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşımayı ve ulaşım esnafını rahatlatacak bir karara imza attı. Mecliste, Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşım esnafına mazot desteği yerine yaptıkları kilometre ve taşıdıkları yolcu sayısına göre ücret verilmesine karar verildi. 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek kararla artan maliyetler nedeniyle çalışmayan toplu ulaşım araçlarının faaliyete geçmesi, toplu ulaşımının büyük oranda rahatlaması bekleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın devamı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlığında gerçekleşti. Büyükşehir Meclisi'nde Antalya'nın toplu ulaşımını yakından ilgilendiren önemli bir madde görüşüldü. Antalya 5 merkez ilçede gelir havuzu içerisinde faaliyet gösteren AU plakalı özel toplu taşıma araçları 2020 yılında pandemi nedeniyle yolcu sayılarının azalması ve artan maliyetler nedeniyle seferlere çıkmamaya başladı. AU plakalı yaklaşık 490 adet toplu taşıma aracının 200'ünün seferlere çıkmaması nedeniyle zaman zaman ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçmek adına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi'ne 104 adet yeni otobüs aldı.

Kilometre başına destek

Başkan Muhittin Böcek'in ulaşımı rahatlatıcı adımlarından sonra Büyükşehir Belediye Meclisi, ulaşım esnafının sorununu çözmek adına yeni bir karar aldı. Meclis'te toplu taşımalardan elde edilecek tüm gelirin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na alınmasına, bu gelirlerden yerine getirecekleri hizmet karşılığında aylık bazda 4 bin kilometre altı çalışan ve 8 binden az yolcu taşıyan araçlara kilometre başına 35 TL, 4 bin kilometre ve üstü çalışan ve 8 bin üstünde yolcu taşıyan araçlara kilometre başına 40 TL ödeme yapılmasına karar verildi. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek kararla, toplu ulaşımda çalışmayan araçların da faaliyete başlaması ve ulaşımda rahatlama bekleniyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy çokluğu ile geçen karar sonrasında ise Başkan Muhittin Böcek, alınan kararın ulaşım esnafına ve Antalya halkına hayırlı olmasını diledi. Ulaşım esnafı kararı alkışlarla karşıladı.

"Hem taşınan hem taşıyan memnun olacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ulaşım esnafının yüzünü güldüren bu kararından sonra ulaşım esnafı Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek, Antalya ulaşımın rahatlatacak adımları tek tek attıklarını belirterek, hem taşınanın hem de taşıyanın mutlu olacağı bir toplu ulaşım için çalıştıklarını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma esnafına yeni destek sağlıyor - Son Dakika


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