Antalya Büyükşehir Belediyesi \'Ustalara Saygı\' Konseriyle Türk Müzik Tarihini Anıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk müzik tarihinin unutulmaz isimleri Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Ayten Alpman ve Neşet Ertaş'ı 'Ustalara Saygı' konseri ile andı. Bir döneme damgasını vuran usta sanatçılar, AKM salonunun dolduran Antalyalılar tarafından unutulmaz şarkıları ile sevgi ve özlemle anıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından gerçekleştirilen 'Ustalara Saygı' konseri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Şefliğini Umut Özdiken'in, düzenlemelerini Hasan Özer Özbay, İsmail Tepe'nin yaptığı konserde; Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Ayten Alpman ve Neşet Ertaş gibi hafızalara kazınan isimlerin şarkıları, Ümit Burak Tekinay ve Elif Eda Saraçlar tarafından seslendirildi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM ) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen konserde ustaların unutulmaz eserleri seslendirilirken, müzikseverler de konser boyunca şarkılara eşlik etti.