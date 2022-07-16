Antalya Büyükşehir'den Molla Yusuf'a Yağmur Suyu Hattı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Büyükşehir'den Molla Yusuf'a Yağmur Suyu Hattı

16.07.2022 13:29
Antalya Büyükşehir'den Molla Yusuf'a Yağmur Suyu Hattı

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi’nde yıllardır yaşanan yağmur suyu sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde yıllardır yaşanan yağmur suyu sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalara başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek üzere yoğun yağış alan bölgelerde yağmur suyu şebeke hattı ve altyapı çalışmalarına hız verildi.

BİN METRE UZUNLUĞUNDA ŞEBEKE HATTI

ASAT ekipleri, kış aylarındaki yoğun yağışlarda sıkıntı yaşayan Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi 1420 sokakta yağmur suyu hattı imalatına başladı. Yatırım bedeli 5 milyon TL olan iş kapsamında ASAT ekiplerince bin metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı döşenecek.

SU BİRİKİNTİSİ OLMAYACAK

Aşırı yağışlarda 1420 sokakta yağmur sularının birikerek vatandaşlara sorun yaşattığını belirten ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanı Necdet Erol, "Sokak üzerinde iki tane okul var. Biriken sular nedeniyle öğrenciler, veliler ve vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyor. Bin metrelik yağmur suyu drenaj hattı ile artık kış aylarında bu tür olumsuzluklar yaşanmayacak. Vatandaşlardan gelen talep üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla çalışmalarımız başladı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte sürücülere ve yayalara güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak" diye konuştu.

Çalışmaların 20 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

YORUMLAR
500
Antalya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu! O esnada yaşanan diyalog her şeyin önüne geçti Antalya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu! O esnada yaşanan diyalog her şeyin önüne geçti
Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir'den Molla Yusuf'a Yağmur Suyu Hattı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:21 Dudak uçuklatan fiyat! Elif Elmas'ın Milan'a transferinden Fenerbahçe de pay alacak
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 13:47:50. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir'den Molla Yusuf'a Yağmur Suyu Hattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement