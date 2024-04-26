Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Örgü Bebek Atölyesi Kursiyerlerine Katılım Belgeleri - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Örgü Bebek Atölyesi Kursiyerlerine Katılım Belgeleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Örgü Bebek Atölyesi Kursiyerlerine Katılım Belgeleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin örgü bebek atölyesinde eğitim alan kursiyerler katılım belgelerini aldı. Antalyalı kadınların ürettiği el emeği örgü bebekler dünyanın dört bir yanında pazarlanarak aile bütçelerine gelir sağlayacak.

26.04.2024 13:42  Güncelleme: 13:48
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin örgü bebek atölyesinde eğitim alan kursiyerler katılım belgelerini aldı. Antalyalı kadınların ürettiği el emeği örgü bebekler dünyanın dört bir yanında pazarlanarak aile bütçelerine gelir sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ve Azemon Oyuncak iş birliği ile Oyuncak Müzesi'nde başlatılan örgü bebek atölyelerinde altı ay boyunca ücretsiz eğitim alan 23 kadın kursiyer kursu başarı ile tamamladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yat limanı Oyuncak Müzesi atölyesinde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri verildi. Uzman eğitimciler tarafından verilen kurslarda kadınlar hobi edinmenin yanında evden çalışarak aile bütçelerine önemli bir gelir sağlıyor. Her biri el emeği örgü bebekler bir oyuncak firması aracılığı ile dünyanın dört bir yanında pazarlanarak kursiyerlere gelir imkanı sağlanıyor. Kadınların ürettikleri oyuncaklar birçok Avrupa şehrinde satılacak.

"Tüm kadınlar kurslara katılabilir"

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkan İsmail Oskay, Oyuncak Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik ve eğitimlere önem verdiklerini belirterek, "Kadınlarımıza yönelik çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri örgü bebek atölyemizde başarılı bir dönem geçirdik. Oyuncaklarımızın dünyanın dört bir yanına ulaşmasını sağlayan Azemon Oyuncak ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk kadınının emeğini dünyaya taşıyoruz. Dezavantajlı gruplar, şehit ve gazi aileleri, isteyen her vatandaşımız buraya gelerek bu el sanatını öğrenebilir. Özellikle ev hanımları için aile ekonomisine önemli bir katkı sunulması da önemli" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Örgü Bebek Atölyesi Kursiyerlerine Katılım Belgeleri - Son Dakika

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