Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Antalya\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan gençlere seslenerek, 'Bu bayrak, bu devlet, canla kurulan bu Cumhuriyet sizlere emanettir' dedi.

19.05.2024 11:41
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Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan gençlere seslenerek, "Bu bayrak, bu devlet, canla kurulan bu Cumhuriyet sizlere emanettir" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve gençlerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören sırasında bir süre Antalya 3. Piyade Tugay Komutanlığı'na bandonun majörlüğünü tören alanında bulunan minikler yaptı. Antalya Lisesi öğrencisi Sarp Hancıoğlu tarafından okunan Bayrak şiirinin ardından konuşan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, 19 Mayıs'ın Türk Milleti'nin Gazi Mustafa kemal Atatürk önderliğinde şaha kalkışının başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Kurtuluş ateşinin gönlüden gönüle dolaştığı her seferinde aynı heyecanla can bulduğu 19 Mayıs'ın 105'inci yıldönümü, sizleri o gün vatanperver Türk milletinin Ata'yı selamladığı duygularla küllerinden doğan bir ülkeye ve onun gençliğine olan inancımla selamlıyorum. Milletimizin her seferinde olduğu gibi bir kere daha tarih sahnesinde Mustafa Kemal'in önderliğinde şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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