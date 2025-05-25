Antalya\'da 25.05.2025 Tarihli Nikahlar Yoğun İlgi Gördü

Antalya'da evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftler 25.05.2025'e yoğun ilgi gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi nikah salonunda evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 40 çiftin nikahı kıyılacak. Tuğba Acar-Mehmet Büyükak çifti de aynı zamanda tanışma yıldönümleri olan 25 Mayıs gününde "Evet" diyerek dünyaevine giren çiftler arasında yer aldı.

Nikah tarihlerini anlamlı kılmak isteyen çiftler 25.05.2025 tarihi için yoğun talep gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, gelen yoğun talep sonrası 2'nci salonu açarak gelen çiftleri geri çevirmedi. Normal günlerde 5 ile 7 arası nikah kıyılırken, bugün evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 40 çiftin nikahı kıyılacak. Nikah tarihleri için 25.05.2025 tarihini seçen Tuğba Acar ve Mehmet Büyükak çifti de kendileri için özel olan bu günde nikah memuruna "Evet" diyerek dünyaevine giren çiftler arasında yer aldı. 25 Mayıs'ın tanışma yıl dönümleri olduğunu belirten Tuğba Acar, "Bizim için unutulmaz bir tarih. Unutma şansımız sıfır diye düşünüyorum. Ben unutmam ama Mehmet bey de unutmaz diye düşünüyorum. Şu anda heyecanlıyız, elimiz ayağımız titriyor" dedi.

"Bir yıl önceden planlama yaptık"

Evlilik yıl dönümlerinin özel tarihte olmasını istediklerini ve bir yıl önceden bugün nikahlarının kıyılması için planlama yaptıklarını belirten Mehmet Büyükak ise, "Özel bir tarih olsun istedik. Unutma şansı yok, bugünün farklı bir anlamı var bizim için. Hem tanışma yıl dönümümüz hem de artık evlilik yıl dönümümüz olacak. İkisi de birlikte aradan çıkacak" ifadelerini kullandı.

Şahitlerin eşliğinde resmi nikahları kıyılan ve "Evet" diyen genç çift kendileri için özel olan bir tarihte dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı. Nikah töreninin ardından genç çift ve yakınları hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi. - ANTALYA