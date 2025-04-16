Antalya'da 50 Yaş Üstü Bireyler Bisiklet Sürmeyi Öğreniyor

Antalya'da 50 yaşında bisiklet sürmeyi öğreniyorlar

Konyaaltı'nda pedallar sağlık için dönüyor

ANTALYA - Konyaaltı Belediyesi, 'Konyaaltı Sporla Güzel' sloganıyla ilçedeki her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya Bisiklet Derneği iş birliğiyle ve uzman eğitmenler eşliğinde her yaştan vatandaşa temel bisiklet eğitimi veriliyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayan her yaştan bireye yönelik uyguladığı spor kursu ve etkinliklerine devam ediyor. "Konyaaltı Sporla Güzel" sloganı ile ilçede yaşayan her yaştan vatandaşı en az bir spor branşı ile tanıştırmayı amaçlayan Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçenin 8 farklı noktasında temel bisiklet eğitimi veriyor. Antalya Bisiklet Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim, Konyaaltı Belediyesi bünyesinde çalışan uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Başladığı günden bu yana yoğun ilgi gören temel bisiklet eğitimlerinde, yaşamında ilk kez bisiklet süren vatandaşların mutluluğu dikkatlerden kaçmıyor. Eğitimlerin, Hurma Parkı, 23 Nisan Parkı, Kuşkavağı Mahallesi Perşembe Pazarı, Naim Süleymanoğlu Parkı, Kavaklar Parkı, Tıtaklar Parkı, Gürsu Parkı ve HayatPark'ta devam edeceği bildirildi.

Kursiyerlerin yaş ortalaması 50 ve üzeri

Konyaaltı Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdikleri eğitimin ikinci haftasında olduklarını belirten Antalya Bisiklet Derneği Başkanı Osman Çakır, "Eğitimlerimiz gayet başarıyla ilerliyor. Kursiyerlerimiz çok mutlu. Yaş ortalamamız genelde 50 yaş ve üzeri. Vatandaşlarımız eğitime ilgiyle geliyor" dedi. Eğitimlere destek vermekten mutluluk duyduklarını aktaran Çakır sözlerine şu şekilde devam etti; "İlk olarak denge eğitimiyle başlıyoruz. Sonrasında pedal çevirme ile devam ediyor. Bisiklet tamamen denge yeteneğiyle alakalı bir durum. Eğitim süreleri de bu doğrultuda uzayıp kısalabiliyor"

"En büyük hayalim bisiklet sürmeyi öğrenmekti"

Eğitimlere katılan kursiyerlerden Nurten İmri, "Sosyal medyadaki duyuruyu gördüm. Kaydım tamamlanınca çok mutlu oldum. Bisiklet, bu yaşıma kadar sürmek isteyip de süremediğim ulaşım aracıydı. Hayalim bisiklet sürmekti" dedi. Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'ndeki kurslara da ilgiyle katıldığını vurgulayan İmri, "Bu kursa gelişimin altıncı günündeyim. Eğitmenlerimiz çok ilgililer. Onların sayesinde dengede durabilmeyi kavradım. Bu kursu bizlerle buluşturan Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bir diğer kursiyer Masen Muhammed ise şunları söyledi; " Türkiye'ye 8 yıl önce geldim ve şimdi bu kursa katıldım. Burada beşinci günüm ve kurstan çok memnunum. Daha önce hiç bisiklet kullanmadım ama hocalarımız ile şimdi çok iyiyim. Konyaaltı Belediyesi'ne bu eğitim için teşekkür ediyorum" dedi.