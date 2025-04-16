Antalya'da 50 Yaş Üstü Bireyler Bisiklet Sürmeyi Öğreniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da 50 Yaş Üstü Bireyler Bisiklet Sürmeyi Öğreniyor

Geniş Video İzle

Konyaaltı Belediyesi, 'Konyaaltı Sporla Güzel' sloganıyla 50 yaş ve üzeri bireylere temel bisiklet eğitimi veriyor. Eğitimler, ilçenin çeşitli parklarında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor ve katılımcılar büyük bir heyecanla bisiklet sürmeyi öğreniyor.

16.04.2025 17:01  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 50 yaşında bisiklet sürmeyi öğreniyorlar

Konyaaltı'nda pedallar sağlık için dönüyor

ANTALYA - Konyaaltı Belediyesi, 'Konyaaltı Sporla Güzel' sloganıyla ilçedeki her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya Bisiklet Derneği iş birliğiyle ve uzman eğitmenler eşliğinde her yaştan vatandaşa temel bisiklet eğitimi veriliyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçede yaşayan her yaştan bireye yönelik uyguladığı spor kursu ve etkinliklerine devam ediyor. "Konyaaltı Sporla Güzel" sloganı ile ilçede yaşayan her yaştan vatandaşı en az bir spor branşı ile tanıştırmayı amaçlayan Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçenin 8 farklı noktasında temel bisiklet eğitimi veriyor. Antalya Bisiklet Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim, Konyaaltı Belediyesi bünyesinde çalışan uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Başladığı günden bu yana yoğun ilgi gören temel bisiklet eğitimlerinde, yaşamında ilk kez bisiklet süren vatandaşların mutluluğu dikkatlerden kaçmıyor. Eğitimlerin, Hurma Parkı, 23 Nisan Parkı, Kuşkavağı Mahallesi Perşembe Pazarı, Naim Süleymanoğlu Parkı, Kavaklar Parkı, Tıtaklar Parkı, Gürsu Parkı ve HayatPark'ta devam edeceği bildirildi.

Kursiyerlerin yaş ortalaması 50 ve üzeri

Konyaaltı Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdikleri eğitimin ikinci haftasında olduklarını belirten Antalya Bisiklet Derneği Başkanı Osman Çakır, "Eğitimlerimiz gayet başarıyla ilerliyor. Kursiyerlerimiz çok mutlu. Yaş ortalamamız genelde 50 yaş ve üzeri. Vatandaşlarımız eğitime ilgiyle geliyor" dedi. Eğitimlere destek vermekten mutluluk duyduklarını aktaran Çakır sözlerine şu şekilde devam etti; "İlk olarak denge eğitimiyle başlıyoruz. Sonrasında pedal çevirme ile devam ediyor. Bisiklet tamamen denge yeteneğiyle alakalı bir durum. Eğitim süreleri de bu doğrultuda uzayıp kısalabiliyor"

"En büyük hayalim bisiklet sürmeyi öğrenmekti"

Eğitimlere katılan kursiyerlerden Nurten İmri, "Sosyal medyadaki duyuruyu gördüm. Kaydım tamamlanınca çok mutlu oldum. Bisiklet, bu yaşıma kadar sürmek isteyip de süremediğim ulaşım aracıydı. Hayalim bisiklet sürmekti" dedi. Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'ndeki kurslara da ilgiyle katıldığını vurgulayan İmri, "Bu kursa gelişimin altıncı günündeyim. Eğitmenlerimiz çok ilgililer. Onların sayesinde dengede durabilmeyi kavradım. Bu kursu bizlerle buluşturan Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bir diğer kursiyer Masen Muhammed ise şunları söyledi; " Türkiye'ye 8 yıl önce geldim ve şimdi bu kursa katıldım. Burada beşinci günüm ve kurstan çok memnunum. Daha önce hiç bisiklet kullanmadım ama hocalarımız ile şimdi çok iyiyim. Konyaaltı Belediyesi'ne bu eğitim için teşekkür ediyorum" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, Yerel Haberler, Konyaaltı, Antalya, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da 50 Yaş Üstü Bireyler Bisiklet Sürmeyi Öğreniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi

21:07 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ’Gülşen konseri’ operasyonu: 5 gözaltı CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı
20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
10:00 Son şampiyon fena dağıldı Arda Güler’in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 23:17:01. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 50 Yaş Üstü Bireyler Bisiklet Sürmeyi Öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement