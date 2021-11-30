Antalya'da 6 ilçede kış lastiği uygulaması - Son Dakika

Antalya Valiliği, 6 ilçede 1 Aralık 2021 ile 01 Nisan 2022 tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara kış lastiği zorunluluğu getirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların fren ve durma mesafelerinin arttığına dikkat çekilerek, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulmasıyla trafik güvenliğin de olumsuzluğa neden olduğu bildirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması ve trafik akışının sürekli olarak sağlanması amacıyla; Akseki, Elmalı, İbradı, Gündoğmuş, Korkuteli ve Kaş İlçesi Ortabağ Mevkiinde tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca "A" türü yetki belgelerine kayıtlı otomobiller, ticari amaçlı yolcu ve eşya (yük) taşımacılığı yapan araçlarda 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı valilik kararıyla zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Aksu, Muratpaşa, Kepez, Kumluca, Konyaaltı, Döşemealtı, Kaş, Demre, Finike, Kemer, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçeleri arasındaki yollarda kış lastiği aranmasına gerek olmadığı duyuruldu. - ANTALYA