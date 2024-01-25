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Antalya'da AFAD tarafından yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da AFAD tarafından yangın tatbikatı yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, AFAD İl Koordinatörlüğünde görev yapan gönüllü ve personellerin katılımıyla yangın tatbikatı yapıldı. AFAD Antalya İl Koordinatörü Kamil Deniz önderliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın tüpü ve kullanımı hakkında eğitim verildi. Tatbikatın amacı, vatandaşların yangın afeti durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenmelerini sağlamaktı.

Antalya\'da AFAD tarafından yangın tatbikatı yapıldı
25.01.2024 - 15:45,  Güncelleme: 15:53
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, AFAD İl Koordinatörlüğünde görev yapan gönüllü ve personellerin katılımıyla yangın tatbikatı yapıldı.

AFAD Antalya İl Koordinatörü Kamil Deniz önderliğinde Antalya'dan Gazipaşa'ya gelen AFAD ekibi, Gazipaşa'da bulunan AFAD gönüllüleriyle, Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde yangın tatbikatı yaptı. Tatbikat öncesi AFAD ekibinde bulunan eğitimci tarafından yangın tüpü ve kullanışı ile ilgili detaylı bilgi verilerek, uygulamalı olarak eğitim verildi.

AFAD Antalya İl Koordinatörü Kamil Deniz, ilçede tatbikatların yapılmasına karşı ilginin olduğunu ve bu durumun kendileri için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, yangın afetinin olduğu anda yapılması gerekenleri aktararak gönüllülerin bilinçlenmesini sağladıklarını belirterek gönüllülerin hassasiyeti ve tatbikata olan ilgileri için teşekkür etti.

Verilen eğitimlerin sınavı bugün yapılacak

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir enkazda enkaz tatbikatı yapan ve Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde okul bahçesinde yangın tatbikatı yapan ekipler, bugün ilk yardım eğitimi verdikten sonra verdikleri eğitim ve tatbikatlarla ilgili sınav yaparak dereceye girenlere ödül verecek.

"Bilinç seviyesi arttırıldı"

AFAD Gazipaşa İlçe Koordinatörü Sıtkı Altuner; "AFAD Antalya İl Koordinatörü Sayın Kamil Deniz önderliğinde gönüllü ve personellerin katılımıyla yapılan eğitim ve tatbikatların sonuna geldik. Emeği geçen personel arkadaşlara ve Sayın Kamil Deniz Bey'e teşekkür ederiz. İlçemizde farkındalık oluşmasını ve gönüllerimiz ile birlikte diğer vatandaşlarımızda olaylar karşısında bilinçli şekilde davranmalarını gerektiren bilinçli davranma seviyesi arttırıldı. Bu güzel ve etkili program için tekrardan emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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