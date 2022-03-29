Antalya'da araç sürücülerine 5 bin paket Osmaniye fıstığı dağıtıldı - Son Dakika

Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Aksu- Isparta yolunda sürücülere fıstık dağıttı.

Şehirlerini tanıtmak amacıyla Osmaniye'den Antalya'ya gelen Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Aksu'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Aksu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i makamlarında ziyaret eden üyeler derneğin etkinliklerini anlattı. Tatar ve Şahin'e fıstık ikramında bulunan üyeler Osmaniye'nin tarihi, kültürü ve yöresel lezzetleri hakkında bilgiler aktardı.

Ziyaretlere, Kemerağzı- Kundu Esnafları Yaşatma Derneği Başkanı Metin Kanmaz da eşlik etti. Ziyaretlerin ardından Aksu- Isparta yolunda sürücülere fıstık dağıtıldı. Ayrıca Osmaniye'nin tanıtım broşürleri de sürücülere verilerek şehrin tanıtımı yapıldı.

"Antalya'yı pilot bölge seçtik"

Etkinliğin amacını anlatan Dernek Başkanı Bahri Çolpan, "Etkinliğin amacı Türkiye'nin 80'inci Vilayeti Osmaniye'nin meşhur fıstığını Antalyalılara tattırmak. 5 bin paket 50 gramlık fıstık hazırlattık. Trafikteki sürücülere, Antalya'nın yerlisi ve yabancısı olan herkese dağıtıyoruz. Bundan sonra Aksaray, Ankara, İstanbul ve Mardin'de Osmaniye'nin tanıtımını yapacağız. Antalya'yı pilot bölge olarak seçtik ve buradan başladık. Antalyalılar inşallah fıstıkları beğenmiştir. Osmaniye fıstığının bir çok faydası var" dedi. - ANTALYA