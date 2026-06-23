Antalya Büyükşehir Belediyesi, CLIMAAX Projesi kapsamında çalıştay düzenledi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, CLIMAAX Projesi kapsamında çalıştay düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, CLIMAAX Projesi kapsamında çalıştay düzenledi
23.06.2026 13:43  Güncelleme: 13:47
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, AB destekli CLIMAAX-MUHIR Projesi kapsamında kentsel ısı adası ve aşırı sıcaklara karşı eylem planı için çalıştay düzenledi. 19 ilçede risk analizleri yapıldı, 2085 yılına kadar projeksiyonlar tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Avrupa Birliği'nin desteklediği CLIMAAX-MUHIR Projesi kapsamında düzenlenen "Bilimden Eyleme II: Antalya Kentsel Isı Adası ve Aşırı Sıcaklara Karşı Eylem Planı Katkı Çalıştayı" düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştay, Avrupa Birliği destekli CLIMAAX-MUHIR Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Çalıştayda, iklim değişikliğinin etkileri ve Antalya'nın aşırı sıcaklardan etkilenme potansiyeli ele alındı. Etkinlikte, kamu kurumları, STK'lar ve uzmanlar bir araya gelerek sunumlar, yuvarlak masa çalışmaları ve değerlendirmeler yapıldı.

"Gelecek nesiller için çalışıyoruz"

Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, iklim değişikliğini ilk defa 2021 yılında Manavgat'ta yaşanılan orman yangını felaketinde hissettiklerini belirtti. Hacıoğlu, "Yangın sonrasında Kumluca'da sel felaketi yaşadık, evler seralar zarar gördü. Kepez'de yoğun bir yağış sonrası afet yaşadık. Tüm bunları yaşayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini derinden hissettik. 2022 yılında Türkiye'nin ilk İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığını kurduk. Gelecek nesillere güzel bir yarın bırakmak için projeler ve çalışmalarımız hızla devam ediyor" dedi.

19 ilçede risk analizleri yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görevli Uzman Araştırmacı Dr. Fulya Kandemir "CLIMAAX Işığında Antalya'da Aşırı Sıcaklar ve Kentsel Isı Adası" başlıklı bir sunum yaptı. Dr. Kandemir, "Proje kapsamında 19 ilçede sıcak hava dalgaları ve kentsel ısı adasına bağlı risk analizlerini gerçekleştirdik. Antalya'nın hem günümüz hem de 2085 yılında kadar projeksiyonlarını tamamladık. Antalya Kentsel Isı Adası ve Aşırı Sıcaklara Karşı Eylem Planı'nın Türkiye'de gerçekleşecek ilk eylem planı olacak. Antalya, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yürüttüğü "50C'de 50 Şehir" girişimine seçilmiş, burada da en üst düzey taahhüt yani eylem planı taahhüttü vererek de 15 şehrin içine girdi. Ayrıca, 'Sıcaklarla Mücadele' ortaklığına katılmaya hak kazandı" diye konuştu.

"Gezegenin bir numaralı sorunu"

Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Gül, konuşmasında şunlara değindi: "İklim değişikliği gezegenimizin baş etmekte zorlandığı bir numaralı sorundur. Çünkü insan, hayvan ve bitki yani tüm ekosistemi kökten değiştiriyor. Araştırmalar gösteriyor ki 2040'lı yıllarda dünya en kötü senaryoda, yani bir önlem alınmazsa artı 4 derece daha ısınacak. Antalya da küresel ısınmadan etkileniyor. Son 25 yılda yaklaşık olarak 0,75 derece sıcaklık artmış."

Sunumlar ve yuvarlak masa çalışması

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Dilek Koç San, ise çalıştay kapsamında "Kentsel Isı Adası Etkisinin Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi ve Arazi Yüzey Sıcaklarının Azaltılmasına Yönelik Planma" konusunda bir sunum yaptı. Düzenlenen çalıştay kapsamında Kentsel Isı Adası etkisi, aşırı sıcaklar ve sıcak hava dalgaları ile ilgili MUHIR projesinin çıktıları olan tespitler, günümüz sonuçları ve gelecek tahminleri katılımcılar ile paylaşıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, CLIMAAX Projesi kapsamında çalıştay düzenledi - Son Dakika

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