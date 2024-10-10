Antalya'da Beton Mikseri Virajda Yan Yattı: 1 Yaralı

Yerel

Washington\'da yaklaşık 100 rakun bir evi istila etti

Virajı alamayan çimento yüklü beton mikseri yan yattı : 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da virajı alamayan beton mikseri yan yattı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hürriyet Caddesi ile 1. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beton firmasına ait Mustafa Ç. idaresindeki 07 DV 108 plakalı beton mikseri Çakırlar bölgesindeki tesisten dolum yaptıktan sonra şehir merkezi istikametine hareket etti. Seyir halindeki mikser Hürriyet Caddesi kesişiminde bulunan ışık sistemine geldiğinde ağırlığında etkisiyle yan yattı.

Sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler araç içiresinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ki ilk müdahalesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa Ç. kontrol amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.