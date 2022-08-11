Antalya'da bir evde 16 köpek beslendiği ihbarı hayvanseverleri çileden çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da bir evde 16 köpek beslendiği ihbarı hayvanseverleri çileden çıkardı

11.08.2022 11:37
Antalya'da bir evde 16 köpek beslendiği ihbarı hayvanseverleri çileden çıkardı

Antalya'da bir evde 16 köpek beslendiği ihbarı hayvanseverleri çileden çıkardı İhbar üzerine adrese gelen hayvanseverleri şok eden görüntü Hayvanseverler, kötü şartlarda beslendiklerini belirttikleri köpeklerin alınmasını istedi Antalya'da mahalle sakinlerinin ihbarı ile bir adrese...

Antalya'da bir evde 16 köpek beslendiği ihbarı hayvanseverleri çileden çıkardı

İhbar üzerine adrese gelen hayvanseverleri şok eden görüntü

Hayvanseverler, kötü şartlarda beslendiklerini belirttikleri köpeklerin alınmasını istedi

ANTALYA - Antalya'da mahalle sakinlerinin ihbarı ile bir adrese gelen hayvanseverler bir evin balkonunda 16 tane köpek gördü. Duruma isyan eden hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda beslendiğini ve zaman zaman birbirlerine saldırdıklarını belirterek el konulmasını istedi.

Antalya'nın Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesi 4527 sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde kötü koşullarda çok sayıda köpek beslendiği ihbarını alan hayvanseverler, mahallede yaşayan vatandaşların şikayeti ile adrese geldi. Burada balkonda 16 tane köpek olduğunu gören hayvanseverler gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Zaman zaman köpeklerin birbirlerine saldırarak zarar verdiğini öne süren hayvanseverler, köpeklere el konulmasını istedi.

"17 köpekten 16 tane kaldı"

Mayıs ayı içerisinde ihbar aldıklarını belirten hayvansever Jale Ünsal, "Burada hayvanın birisini kısır olmadığı için parçalamışlar. 17 köpekten 16 tane kaldı. Biz ekiplere ihbarda bulunduk. Onlar ise köpeklerin kiloları iyi diye almamışlar. Burada idrar kokusundan geçilmiyor. Dışkılarını içeri yapıyorlar. Burada bunların ölmesini mi bekleyeceğiz?" dedi.

"Hayvanlar birbirlerine saldırıyorlar"

Berrin Özkan ise "Sahibinin duyarsızlığı ortada, bu kadar hayvan bir arada bakılmaz. Aşağı inemiyorlar ve enerjilerini atamıyorlar. İki gün eve gelmediği zamanlar oluyormuş. Hayvanlar birbirlerine saldırıyorlar" dedi.

"Aç kaldığı için birbirlerine saldırıyorlar"

Mahallede yaşayan Fatma Şener, "Bu sabah balkonda halı yıkadım. Baktım köpekler birini öldürmüşler yiyorlar. Bu kaç oldu. Daha önce de oldu. Birisi de yaralandı, hastaneye götürmüş. Aç kaldığı için birbirlerine saldırıyorlar. Bir avuç mama ile o kadar köpek doyar mı? Mama ben de kaç kez verdim" diye konuştu.

Bir başka mahalle sakini Hüsniye Dizibüyük ise "Arkadaş gezmeye gidiyor. Ben arayıp köpeklerin birbirlerini yediğini söylüyorum. Bana 'Sana ne, karışma' diyor. Önceki gün bir ölü çıktı. Sabaha kadar birbirlerini yiyorlar. Bunlara iyi bir yuva yapalım" dedi.

Diğer taraftan hayvanseverlerin telefon yardımı ile ulaştığı köpeklerin sahibi ise iddiaları reddetti. Hayvanseverlerin ihbarı ile adrese gelen polis ekipleri ise konunun HAYDİ ekiplerine bildirileceğini belirtti.

YORUMLAR
500
Hayvanseverler çılgına döndü! 16 tane köpeği eve kapatan sahibi iddiaları reddetti Hayvanseverler çılgına döndü! 16 tane köpeği eve kapatan sahibi iddiaları reddetti Kepez Balık Pazarına son rötuşlar Kepez Balık Pazarına son rötuşlar
Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da bir evde 16 köpek beslendiği ihbarı hayvanseverleri çileden çıkardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:30 Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar
11:26 Ekrem İmamoğlu'ndan mazgal çağrısı: Bunu yapanı bize ihbar edin
11:00 Döviz piyasalarında son durum! Dolar, 17,94 liradan satılıyor
10:57 Ertem Şener, Galatasaray taraftarından uyarı aldıktan sonra tehdit etmediğini belirtti
10:47 Altın fiyatları güne sakin başladı! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları...
10:45 Türk doğal gazı çok yakında! Boruların döşendiğini bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarih verdi
10:39 Parçalanmasına ramak kala! Ölüm saçan başıboş köpekler genç kızın etrafını bir anda sardı
10:09 Hayvanseverler çılgına döndü! 16 tane köpeği eve kapatan sahibi iddiaları reddetti
10:05 Vatandaşların şikayeti sonrası Zeytinli Rock Festivali'nin iptal edilmişti! Bazı ünlüler tepki gösterdi
10:01 İzinsiz konuşma yapmak isteyen Ali Babacan'ı engelleyen polisler, amirleriyle görüştükten sonra gerginlik sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 11:37:52. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da bir evde 16 köpek beslendiği ihbarı hayvanseverleri çileden çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement