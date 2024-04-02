Antalya'da deniz kıyısında sarı köpük içinde ölü denizanaları görüldü
Büyükşehir Belediyesi'nden sarı köpük açıklaması:
"Rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklanıyor"
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir plajda deniz kıyısında sarı renkte köpük içinde bazı ölü denizanaları görüldü. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Antalya kıyılarımızda, genellikle bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir hat olarak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki tabaka, mevsimsel değişimle birlikte doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklanmaktadır" denildi.
Alanya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 28-29 derecelerde seyrediyor. İlçe merkezinde yer alan Galip Dere Halk Plajı'nda deniz kıyısının bazı bölümlerinde 'Mayıs köpüğü' olarak bilinen köpük tabakası görüldü. 'Mayıs köpüğü' olarak bilinen köpüğün içinde çok sayıda ölü denizanaları göze çarptı. Bazı ölü denizanalarının ise deniz dalgasıyla kıyıya vurduğu gözlemlendi.
"Bu sene çok denizanası öldü"
Sahilde balık tuttuğu esnada deniz kıyısındaki tabakayla karşılaşan Ramazan Akboğa isimli vatandaş, denizanalarının bu sene çok öldüğünü ifade ederek, "Genelde burada denizanası çok ölüyor. Bu sene çok denizanası öldü. Bu kıyıda neredeyse 150 denizanası öldü. Hava şartlarına mı bağlı artık bilmiyorum. Ben 30 yıldır balık avlıyorum, hiç böyle bir şey görmedim. İnşallah bundan sonra da olmaz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden deniz yüzeyindeki kirliliğe açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi deniz yüzeyindeki renkli görüntülerin gemi atığı olmadığının altını çizerek, "Yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki tabaka, mevsimsel değişimle birlikte doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklanmaktadır" denildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin belirli kıyılarında deniz yüzeyindeki kirliklerin görülmesinin ardından açıklamada bulundu.
Yazılı açıklamada, "Son günlerde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze deniz yüzeyinde gemi ve deniz araçlarından kaynaklı atıkların boşaltıldığına dair gelen bildirimlere istinaden Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğümüz ekiplerince alınan deniz suyu numunelerinde yapılan analiz ve mikroskobik incelemeler neticesinde söz konusu maddelerin organik kökenli mevsimsel değişime dayalı polen tozu olduğu tespit edilmiştir. Antalya kıyılarımızda, genellikle bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir hat olarak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki tabaka, mevsimsel değişimle birlikte doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç polenlerinden kaynaklanmaktadır" denildi.
"Doğa olayı"
"Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte bitki ve ağaçların üzerindeki polenlerin ve çiçek tozlarının, doğanın bir gereği olarak diğer bitkilere taşınması ve üremeleri gerekmektedir" denilen açıklamada, "Bu taşınım doğada rüzgarlarla gerçekleşmektedir. Polenlerin çapları ortalama olarak 100 mikron boyutunda olup, yapıları balmumu formunda olduğundan su yüzeyinde yüzmekte ve suya karışmamaktadırlar. Araştırmalara göre, bir orta boy meyve ağacı ortalama 600 milyon ve bir çam kozalağının yılda 5 milyondan fazla, tek bir ağacın ise 10 milyardan fazla polen üretebildiği göz önüne alındığında kıyılarımızdaki bu görüntünün doğal olabileceği düşünülmektedir. Denizlerimizin korunmasına yönelik çalışmalarımızı titizlikle devam ettireceğiz" ifadelerine yer verildi.
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