Antalya'da dünyaca ünlü sahil açık hava oteline döndü - Son Dakika
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Antalya'da dünyaca ünlü sahil açık hava oteline döndü

01.07.2022 12:05
Antalya'da dünyaca ünlü sahil açık hava oteline döndü

Antalya'da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahil geceleri de sıcaktan bunalan vatandaşların uyku mekanı oluyor.

Antalya'da gündüz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan sahil geceleri de sıcaktan bunalan vatandaşların uyku mekanı oluyor.

Yüksek nem ve aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor. Bazı vatandaşlar sahile çadır kurarken bazıları da deniz havlusu ya da battaniye üzerinde uyuyor. Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği Antalya'da sahiller yüksek nem ve sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Havaların ısınması ile evlerde uyuyamayan vatandaşlar, geceden denize girip ardından sahilde uyumayı tercih ediyorlar. Kimi vatandaşlar çadır kurarken kimileri ise serdikleri battaniye ve havluların üzerinde uyudu. Sabahın erken saatlerinde gün doğumu ile birlikte uyanan vatandaşlar ise gözlerini açar açmaz denize girdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da dünyaca ünlü sahil açık hava oteline döndü - Son Dakika

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