Antalya'da düzenlenen Bebek Günleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen Bebek Günleri renkli görüntülere sahne oldu

Antalya\'da düzenlenen Bebek Günleri renkli görüntülere sahne oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Bebek Parkı'nda düzenlenen Babalarla Bebek Bezi Bağlama Yarışması ve Bebek Emekleme Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Konyaaltı Belediyesi'nin, 2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında Konyaaltı Bebek Parkı'nda gerçekleştirdiği Bebek Günleri'nin son gününde, Bebek Emekleme Yarışması ile Babalarla Bebek Bezi Bağlama Yarışması düzenlendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan yarışları başlatarak, ailelerin heyecanına ortak oldu.

04.05.2024 14:23  Güncelleme: 14:31
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Bebek Parkı'nda düzenlenen Babalarla Bebek Bezi Bağlama Yarışması ve Bebek Emekleme Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

Konyaaltı Belediyesi'nin, 2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında Konyaaltı Bebek Parkı'nda gerçekleştirdiği Bebek Günleri'nin son gününde, Bebek Emekleme Yarışması ile Babalarla Bebek Bezi Bağlama Yarışması düzenlendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan yarışları başlatarak, ailelerin heyecanına ortak oldu.

Annelerin jüri olduğu 'Babalarla Bebek Bezi Bağlama Yarışması'nda, babalar sevecen, nazik, temiz, hızlı ve pratik olma şartları üzerinden değerlendirildi. Oyuncak bebeklere bez bağlamaya çalışan babaların telaşı ve eşlerinin dikkatle izlemesi, unutulmaz anlara sahne oldu.

16 yeğenini büyüten baba, birinci oldu

10 kişinin yarıştığı bebek bezi bağlama yarışmasında, ilk dörde giren babalara bebek bezi hediye edildi. Birinci olan baba yarışmayı 42, ikinci 50, üçüncü 56, dördüncü 59 saniyede tamamladı. Yarışmayı 42 saniyede tamamlayan Baba Celalettin Kılıç, yarışmadan önce çalıştığını açıkladı. Kılıç, şöyle konuştu: "Çocuğum 60 günlük, biz sabah akşam hazırlık yapıyorduk. Biraz önce bebeğimin altını değiştirdim, ardından gelip yarışmaya katıldım. Çok keyifliyim. Doğumdan önce 16 tane yeğeni büyüttüğüm için doğuştan eğitimliyim."

Celalettin Kılıç'ın eşi İpek Kılıç da, eşinin kazanacağından emin olduğunu dile getirdi. Kılıç, "Kazanmasaydı bu gece kendisini eve almayacaktım ama eşime güveniyordum. Doğumdan itibaren, hem yardımsever hem de en hızlı şekilde çocuğumuzun altını değiştiriyor. En büyük yardımcım, eşim" dedi.

Emekleme yarışmasının kazananı tüm bebekler

Dört bebeğin yarıştığı "Emekleme Yarışmasında" ise 0-1 yaş arası emeklemeye yeni başlayan bebekler yarıştı. Yarışın başlamasıyla annesi tarafından yönlendirilen bebekler, minderlerin üzerinde defalarca gidip geldi. Yarışın kazananı olmadığı emekleme yarışmasında da tüm annelere bebek bezi hediye edildi.

Kotan'dan babalara çağrı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, etkinlik hakkında yaptığı konuşmada, 6 buçuk yaşındaki oğlunun bakımında eşine her zaman yardımcı olduğunu söyleyerek, babalardan da aynı özeni göstermelerini istedi.

2-4 Mayıs arası yapılan etkinlikte çocukla ailenin bağını güçlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Kotan, "2 Mayıs Dünya Bebek Günü'nde etkinliklerimiz başladı. Üç gündür çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte, hem sanatsal hem spor hem müzik içeren etkinliklerimiz oldu. Seminerler düzenledik, seneye de aynısını yapacağız. Konyaaltı'nda çocuk odaklı belediyeciliği yükselteceğiz. Ailelerimiz, çocuklar ve bizler çok güzel eğlendik. Burada çocuklarımızın gelişimi, ebeveynlerimizin bu noktada eğitimi çok önemli. Etkinlikleri yaparken, çocukla ailenin bağını güçlendirmeye çalışıyoruz, artık çocuğun büyütülmesi noktasında da babanın anne kadar çok büyük bir sorumluluğu var. Çocukların öz bakımıyla ilgilenmeleri gerekiyor. Ben de yıllardır çocuğumuzun öz bakımını eşimle birlikte paydaş olarak yaptım. Çocuğumuzun alt değişiminden, banyosuna kadar birer hafta sırayla üstlendik. Bu anlayışın çoğalması noktasında, bu etkinlikler çok güzel" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da düzenlenen Bebek Günleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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