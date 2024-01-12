Antalya\'da Evsiz Vatandaşlara Destek Toplantısı Yapıldı

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında bimekan vatandaşlara sunulacak hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çelikkol Tuncer, Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

"Evsiz Vatandaşlarımıza Devlet Olarak Elimizi Uzatmalıyız"

Antalya'da sokakta zorlu hava şartları altında yaşam mücadelesi veren bireyler için bimekan değerlendirme toplantısı yapıldı. Hem vatandaşlar hem de turistler açısından sorun oluşturacak durumlarla karşı karşıya kalındığına vurgu yapan Vali Şahin," Bugünün konusu parklarımızda ve sokaklarımızda evsiz yaşayan vatandaşlarımıza devlet olarak elimizi uzatıp onları topluma tekrar kazandırmak olmalı. Bu vatandaşlarımızın sokakta yaşamasının sebepleri üzerine bir çalışma yaparak gerek rehabilitasyon gerekse sosyo psikolojik destek anlamında tüm imkanlarımızı sunmamız gerekiyor. Bu konuda ilgili kurumlarımız gerekli çalışmalarını yaparak koordineli bir şekilde bu süreci yürütmek istiyoruz. Farabi devleti bir organizmaya benzetiyor. Dolayısıyla biz de bu organizmayı tüm unsurları ile beraber bir ahenk içinde yürütmemiz lazım. Hedefimiz tamamen kamu yararı." dedi.

2019 yılından bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalanan protokolle, bimekan vatandaşlara yönelik olumsuz hava şartları olduğu dönemlerde barınma, beslenme ve giyim hizmeti sunmaya devam edeceği belirtildi. - ANTALYA