Antalya\'da Ferdi Zeyrek İçin Lokma Dağıtımı Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayrına kentin üç farklı noktasında lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lokma dağıtımlarında, Zeyrek için dualar edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısına lokma dağıttı. Muratpaşa Camii, Kepez Alanyalılar Camii ve Konyaaltı Kuba Camii olmak üzere üç ayrı noktada eş zamanlı olarak lokma dağıtımı yapıldı. Cuma namazının ardından başlayan ve gün boyunca binlerce kişiye ikram edilen lokmalar, hem Ferdi Zeyrek'in ruhuna gönderilen dualarla hem de vatandaşların dayanışma duygularıyla anlam kazandı. - ANTALYA