Antalya protokolü ve oda başkanları iftarda buluştu

22.02.2026 23:16  Güncelleme: 23:29
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin iftar programı, Antalya'nın protokolü ve esnaf temsilcilerini bir araya getirerek dayanışma mesajları verdi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafın güçlü olmasının şehrin güçlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) geleneksel iftar programı, Antalya protokolünü, siyasi parti temsilcilerini, kamu kurumlarını, meslek örgütlerini, esnaf ve sanatkarlar oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerini aynı sofrada buluşturdu. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Geleneksel iftar soframızda herkes bir arada. AESOB her zaman Antalya'nın birleştirici gücü" dedi.

Programda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan sofrasının sadece bir iftar buluşması olmadığını ifade ederek, birlikteliğin önemini vurguladı. Zor zamanlarda gösterilen dayanışma ruhunu hatırlatan Dere, "Zor günlerden geçtik. Pandemide dükkanlarımız kapandı ama gönüllerimiz kapanmadı. Depremde yüreğimiz yandı ama dayanışmamız sönmedi. Ekonomik sıkıntılar yaşadık, sel felaketleri gördük Ama her defasında bu şehrin esnafı dimdik durdu. Çünkü bizim mayamızda ahilik var; geleneğimizde helal lokma var. İnancımızda sabır, şükür ve tevekkül var. Biz düştüğümüzde birbirimizi kaldırmayı, zor zamanda omuz omuza vermeyi bilen bir milletiz" diye konuştu.

Bu birliğin en somut göstergesinin iftar programındaki geniş katılım olduğunu belirten Dere, iftar buluşmasının bu dayanışma ruhunu tazelediğini belirterek, "Esnaf güçlü olursa mahalle güçlü olur. Mahalle güçlü olursa şehir güçlü olur. Şehir güçlü olursa memleket güçlü olur. Biz kucaklaşarak büyürüz, birleşerek güçleniriz. Paylaştıkça çoğalır, birlik oldukça ayakta kalırız. İşte bu sebeple Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, her zaman Antalya'mızın birleştirici gücüdür" dedi.

"Esnafın sofrası milletin sofrasıdır"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Ramazan'ın birlik ve dayanışma iklimine dikkat çekti. Vali Şahin, "Ramazan'ın ikinci iftarında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Esnafın sofrası milletin sofrasıdır. Adlıhan Dere Başkan da her Ramazan ayının ilk günlerinde bizleri bir sofrada bir araya getirerek esnafın gücü ile şehrin gücünü birleştirmektedir. Ramazan demek birlik, beraberlik, fedakarlık, yardımlaşma demektir. Bu değerler aynı zamanda Ahilik kültürünün de değerleridir. Eğer esnaf bu duyguları kendi kalbinde hissediyorsa bu toplum ahlaken güçlü demektir. Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

"Esnafın güçlenmesi geleceğe yatırımdır"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Ramazan ayı paylaşmanın, hoşgörünün ayıdır. Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya amin demek çok kıymetli. Bu akşam burada sadece bir iftar sofrasında değil, her sabah işine dua ile başlayan, şehrimize can veren esnafımızla birlikte Antalya'nın emeğinde ve bereketinde bir aradayız. Bizleri şehrin ekonomik gücü olan esnaf ve sanatkarlar ile bir sofrada buluşturan Adlıhan Dere Başkana da çok teşekkür ediyorum. Her lokma için mücadele eden, alın terini kazanca dönüştüren esnafımız bu şehrin canlılığını, üretkenliğini ve bereketini ayakta tutuyor. Sorun varsa konuşacağız, eksik varsa birlikte tamamlayacağız. Çünkü biliyoruz ki yerel kalkınmanın en önemli faktörleri olan sizlerin güçlenmesi bu şehrin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır" dedi.

Program, edilen duaların ardından birlik ve beraberlik temennileriyle sona erdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin ev sahipliğindeki iftar programına Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, oda ve STK başkanları katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

